Paolo Sottocorona: "Arriva una escalation", le nere previsioni meteo

03 febbraio 2024 a

a

a

Paolo Sottocorona non usa giri di parole: a breve arriverà una "escalation" sul fronte meto che peggiorerà le condizioni nel nostro Paese. Su La7 il meteorologo spiega che le mappe mostrano solo qualche nuvola, e "rispetto a ieri sulle zone alpine e fra Umbria, Toscana e Liguria c'è forse qualche debolissima pioggia", ha affermato. Guardando più avanti ecco che arriva l'escalation: "La giornata più grigia sarà lunedì 5 febbraio, c'è una specie di escalation perché è una situazione che tende gradualmente e lentamente verso il grigio, con qualche precipitazione sempre sui versanti tirrenici e un poco fra Veneto e Friuli Venezia Giulia".

Poi lo stesso Sottocorona parla delle temperature: "Le minime di questa mattina tutto sommato non sono particolarmente basse". In generale, l'Europa è dominata da una grande "fascia calda". Le massime al nord sono "abbastanza superiori alla media", a sud si va verso "situazioni più normali".

"Arriva il regno di Zeus": tra poche ore addio all'inverno, dove volano le temperature

A questo punto Sottocorona indica la data in cui conosceremo un radicale cambiamento: sabato prossimo, una "fascia fredda" calerà sul nord Europa e potrebbe scendere in poco tempo anche sul nostro Paese. Insomma, l'inverno a quanto pare non è ancora alle spalle e ci sarà un altro colpo di coda con una crollo delle temperature. Le giornate miti di questi giorni potrebbero essere presto solo un ricordo.