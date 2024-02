A22, inferno in autostrada: decine di feriti, 100 mezzi coinvolti, chiusi 70 km

05 febbraio 2024 a

Tamponamento a catena in A22, questa mattina, probabilmente a causa della nebbia, tra le uscite di Reggiolo (Reggio Emilia) e Carpi (Modena), coinvolti diversi mezzi. Ci sarebbero feriti. Diversi i mezzi coinvolti, per il traffico bloccato sono state disposte le chiusure dei caselli dal Mantovano fino al Modenese. Nel dettaglio: chiusi anche l’allacciamento A22 - A4 carreggiata sud, rami Milano-Modena, Venezia-Modena e A22 - A1 carreggiata nord, rami Milano-Brennero e Bologna-Brennero. La coda è di circa 70 chilometri.



Il sito di Autostrade dà dei consigli a chi si trova in viaggio su quella tratta. Per chi è diretto verso Bologna, dal sito di Autostrade consigliano di uscire a Reggio Emilia e dopo aver percorso la Strada Statale 9 Emilia rientrare in autostrada a Modena nord. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per segnalare la coda ed agevolare il deflusso dei veicoli. Per l'esattezza il punto critico è tra Reggio Emilia e il bivio A1/A22 Brennero-Modena.

Secondo le testimonianze alcune persone intrappolate tra le lamiere sono state soccorse dai vigili del fuoco, intervenuti sull'Autostrada del Brennero, dove poco dopo le 8 c'è stato un incidente tra due tir e un tamponamento di varie auto al seguito. La conta dei feriti è di almeno una decina di persone, di cui due codici tre, molto gravi. I vigili del fuoco sono intervenuti con autogru da Modena e sono arrivate squadre da Carpi, Reggio Emilia, Mantova, Guastalla e Suzzara per un secondo incidente al km 288, sempre direzione sud, poco dopo che ha coinvolto mezzi pesanti. Sul posto anche 118 e polizia stradale. Gli altri feriti, di media gravità, sono stati portati dalle ambulanze tra gli ospedali di Carpi, sempre nel Modenese, Mantova e Baggiovara. Nelle prossime ore il bilancio dei feriti potrebbe salire. Al momento è arrivo a 16 persone.