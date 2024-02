A12, maxi-incidente: un morto e diversi feriti, vittima travolta dalle auto

06 febbraio 2024 a

Incidente grave in autostrada. Poco dopo le 7, sulla A12 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, in direzione Sestri Levante, a causa di un gravissimo incidente avvenuto all’altezza del km 37 che ha visto coinvolte 4 auto e un mezzo pesante. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero diversi feriti, di cui alcuni gravissimi. I soccorsi riferiscono anche di una vittima. Intervenuto l’elisoccorso Grifo, vigili del fuoco, personale sanitario, polizia stradale e personale di autostrade. Le operazioni sono ancora in corso. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato. la A12 Genova-Sestri Levante, all’interno del tratto temporaneamente chiuso compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione Sestri Levante, continua l’intervento da parte dei soccorsi sanitari e meccanici, delle pattuglie della polizia stradale e del personale della Direzione I Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, sul complesso incidente avvenuto all’altezza del km 37 che ha visto coinvolte quattro auto e un mezzo pesante.

Attualmente, informa Autostrade per l’Italia, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registra un km di coda in direzione Sestri Levante. Sono in corso le attività propedeutiche all’apertura al traffico di una corsia verso Livorno in deviazione sulla carreggiata opposta. Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Livorno che viaggiano su mezzi leggeri Autostrade consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Rapallo, di percorrere la strada statale 1 Aurelia verso Lavagna dove rientrare in autostrada.

A chi viaggia su mezzi pesanti consiglia di immettersi in A7 verso Milano, quindi in A21 verso Piacenza per poi percorrere l’A1 verso Parma e infine l’A15 verso La Spezia dove rientrare in A12 verso Livorno. La persona che ha perso la vita stamane nel maxi incidente era un operaio. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava in un furgone, coinvolto in un incidente autonomo. Una volta sceso dal mezzo, insieme ad alcuni colleghi, sarebbe stato travolto dai veicoli in transito. Sei gli altri feriti nel maxi tamponamento che ha coinvolto in tutto 4 auto e un mezzo pesante. Ancora in corso le operazioni sul posto. Il personale di Aspi è al lavoro per aprire una corsia verso Livorno in deviazione sulla carreggiata opposta.