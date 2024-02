Terrore a Venezia, rapina con kalashnikov: la foto choc della commessa in ostaggio

08 febbraio 2024 a

Un uomo con in mano un kalashnikov si fa scudo con una giovane donna mentre il resto della banda metteva a segno una rapina con un bottino da oltre 200 mila euro. Quella a cui hanno assistito i clienti del centro commerciale Valecenter di Marcon, in provincia di Venezia, poteva essere benissimo la scena di un film d'azione, invece è stato terribilmente reale quello che ha passato la commessa della gioielleria Valenza razziata ieri sera poco prima dell'orario di chiusura.

L'orologio segnava le 20 quando cinque rapinatori armati di fucili a pompa e con il volto coperto, hanno preso in ostaggio le commesse della gioielleria. Racconta La Stampa che una di loro è stata afferrata da un rapinatore e minacciata con il kalashnikov, mentre il resto della banda ripuliva il negozio. A un’altra commessa è stato chiesto di aprire tutte le teche. Sono bastati poco più di due minuti, per fare razzia di tutto quello che era esposto in vetrina, caricato all’interno di grossi sacchi: un bottino da oltre 200 mila euro.

Secondo una prima ricostruzione, per dileguarsi, i rapinatori si sono serviti prima di un’auto, poi abbandonata a 300 metri dal centro commerciale, e poi di una seconda macchina. Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le immagini riprese dalle telecamere del Valecenter e delle strade limitrofe, per cercare di individuare la banda.