Napoli, spara dal balcone e si barrica in casa: indiscrezioni drammatiche sulle vittime

Panico a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia est di Napoli: un uomo di 54 anni si è barricato nella propria casa e si è affacciato sul balcone con una pistola in mano. I passanti in strada che hanno assistito alla scena hanno quindi dato l'allarme.

Sul luogo sono accorsi immediatamente i poliziotti, chiudendo al traffico la via su cui si affaccia l'appartamento, via Testa, e impedendo anche il passaggio pedonale per il timore che l'uomo possa aprire il fuoco.

L'uomo ha sparato in aria e poi si è rinchiuso in casa. Oltre alla Polizia, è arrivato anche un mediatore per tentare di arrivare a una conclusione pacifica. Secondo quanto hanno riferito da alcuni vicini, il 54enne in passato aveva lavorato come guardia giurata ma poi aveva perso il posto, forse in seguito al tentativo di furto della sua pistola durante il quale era stato anche ferito. Secondo quanto si apprende, ha tre figli, due dei quali si dovrebbero trovare stamattina a scuola, il terzo in gita con la classe. Non è ancora chiaro se all'interno dell'abitazione vi sia o meno la moglie dell'uomo. Un dettaglio, quest'ultimo, che fa temere per il peggio.

"Nella zona campeggia un silenzio irreale - riporta il sito Fanpage.it - e, da un momento all'altro, i reparti speciali potrebbero fare irruzione nell'appartamento". L'uomo avrebbe riferito di aver ucciso la moglie, manifestando poi l'intenzione di togliersi la vita.