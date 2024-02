Sanremo, un grande successo gestito malissimo

12 febbraio 2024 a

Dal punto di vista degli ascolti non c'è davvero molto da dire: questa edizione del Festival di Sanremo è stato un successo. Ma da quello dei contenuti, spiega Daniele Capezzone su Libero in edicola oggi, no: il successo è stato gestito molto male, a partire dal "Bella ciao" passando per il caso dei trattori per finire con le canzoni, sopra e sotto il palco dell'Ariston.