"I ladri col sapone": raffica di colpi, come portano via tutto in pochi secondi

Il ladri del sapone. Una nuova tecnica per derubarci è stata messa a punto negli ultimi giorni a Milano. Un tranello che ha fatto in poche ore il giro della città grazie ad alcuni colpi messi a segno. I due ladri versano sul malcapitato un liquido bianco spacciandolo per escrementi di uno stormo di uccelli. A questo punto di offrono di aiutare la malcapitata: "Signora si è sporcata, la aiutiamo noi a pulirsi".

A questo punto viene staccata la collanina della vittima e scatta la fuga. La polizia da tempo però era sulle tracce dei due ladri e così sono stati arrestati in flagranza di reato. Si tratta di un peruviano di 46 anni e di una donna argentina di 25. Ovviamente le vittime prescelte erano sempre anziani. Gli agenti hanno subito bloccato i due, recuperando la collana d’oro giallo della vittima 75enne, del valore di mille euro, che il 46enne alla vista degli agenti aveva buttato per terra cercando di disfarsene. La 25enne invece aveva tra le mani una fede nuziale e un bracciale con diversi ciondoli. Probabilmente il risultato di altri colpi. Insomma, fate attenzione a questa nuova tecnica. Basta un flacone di sapone o di amuchina per trarre in inganno chiunque per strada e perdere tutto in pochissimi secondi.