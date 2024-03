Maltempo, un morto in Liguria. Alluvioni, dove scatta l'allerta arancione

11 marzo 2024 a

a

a

Domenica di maltempo con alluvioni, frane e strade chiuse per l'acqua o la neve sul Nord-Ovest dell'Italia, in particolare tra Liguria, Piemonte e Val d'Aosta. Uno scialpinista di 44 anni è morto nell'entroterra di Imperia dopo esser stato travolto da una slavina.

Sull'Aurelia è stata interrotta la circolazione all'altezza di Capo Noli, nel Savonese, ed è stata brevemente sospesa in altri tratti liguri. Si sono allagate autostrade, strade e sottopassi e la caduta di alberi ha causato ulteriori problemi alla circolazione. A Genova le abbondanti precipitazioni della notte di sabato hanno causato smottamenti e allagamenti con alcune strade invase da acqua e fango. Un centinaio di persone sono rimaste isolate a Molini di Triora nell'Imperiese, dopo che una frana ha bloccato la strada d'accesso al paese. Isolati anche abitanti di Lavinia Alta e di una frazione della Valle Armea. L'incidente più grave è avvenuto in località Ubaghetta a Monesi, frazione del comune di Triora nell'entroterra di Imperia: una valanga ha investito quattro escursionisti che facevano parte di un gruppo di sei persone. Un 44enne è stato portato via in elicottero ma è morto prima di arrivare all'ospedale di Pietra Ligure. Due donne sono state portate in elisoccorso all'ospedale di Mondovì in condizioni non gravi, illeso il quarto escursionista.

Altri sei scialpinisti sono dispersi sulle Alpi svizzere da sabato. Domani continueranno abbondanti le precipitazioni che si estenderanno a gran parte della penisola: la Protezione civile ha diramato l'allerta arancione per l'Emilia (pianura modenese) e quella gialla per ben 14 regioni, altre zone la stessa Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Calabria.

Disagi anche in Piemonte dove una trentina di strade sono state chiuse in via precauzionale per il rischio valanghe e ci sono stati black-out e interruzioni alle linee telefoniche. Limitazioni alla viabilità anche in Valle d'Aosta dove è stata chiusa tra le altre la strada regionale 24 della Val di Rhemes e i turisti sono stati evacuati. A Gressoney-Saint-Jean è caduta una valanga, tra le località Perletoa e Dresal, con conseguente chiusura della strada regionale 44.

In Lombardia vento e pioggia hanno richiesto 150 interventi dei Vigili del fuoco, compresa una tromba d'aria nel Mantovano. A Milano è entrata in funzione la vasca di contenimento del Seveso al Parco Nord e a Brescia è caduto un ponteggio nell'area archeologica del Foro romano. A Venezia e' entrato in funzione il sistema Mose con l'attivazione delle paratoie mobili per tenere sotto controllo l'acqua alta.