Meteo, 29° gravi sulle Alpi: le conseguenze estreme della bolla di caldo

Un nuovo record è stato scritto oggi nella storia della meteorologia: una incredibile ondata di caldo ha portato infatti i valori della temperatura oltre la soglia dei 30° in molti paesi d'Europa con picchi fino a 15°C oltre le medie del periodo. L'anticiclone africano Narciso, responsabile del caldo record, ha fatto registrare una furiosa escalation delle temperature anche sull'arco alpino, dove lo zero termico ha superato i 4.300 metri, un valore che sarebbe estremo anche per l'estate. Il dato è stato comunicato dal radiosondaggio di Udine Rivolto che alle 12 di domenica ha registrato sulla verticale uno zero termico a quota 4.301 metri s.l.m.

La temperatura, secondo Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, salirà ancora:"Oggi le temperature massime potranno toccare i 30-31°C sulle vallate alpine e sulle Isole Maggiori e fino a 25-26°C su molte città italiane". "La giornata trascorrerà con un cielo molto più nuvoloso al Nord", puntualizza però il meterologo sostenendo che al Nord "il tempo peggiorerà verso sera e in nottata a partire dalle Alpi occidentali".

Da martedì infatti le cose cambieranno radicalmente. "Una perturbazione atlantica, pilotata da un vortice ciclonico in formazione sul Mar Ligure, impatterà sulle regioni settentrionali provocando un graduale peggioramento del tempo a partire da Val d’Aosta e Piemonte dove sono attese le prime precipitazioni. Il resto del Nord rimarrà in attesa, così come la Toscana". Mercoledì la perturbazione interesserà con maggior intensità il Nord con temporali, possibili grandinate e forti colpi di vento che colpiranno fortemente soprattutto la Lombardia, anche Milano, ma in genere molte zone della Pianura Padana.

Per vedere il sole bisognerà aspettare giovedì 11 aprile quando il tempo tornerà a migliorare. Arriverà nuovamente un campo di alta pressione piuttosto caldo e così oltre al bel tempo prevalente, da venerdì le temperature saranno destinate ad alzarsi sensibilmente su tutte le regioni con valori massimi nuovamente sopra la media del periodo. Si prospetta quindi un altro weekend molto soleggiato e decisamente più caldo di questo appena passato.