Campi Flegrei, scossa all'alba "lunghissima": scontro Lega-M5s

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata, alle ore 05.44, dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella zona dei Campi Flegrei. L'evento è stato localizzato a una profondità di 3 chilometri, con epicentro in mare, davanti Bacoli. Paura tra i residenti, alcuni dei quali sono scesi in strada.

Da mesi, l'area è interessata da frequenti, forti scosse bradisismiche. Dallo scorso giovedì se ne sono verificate più di cinquanta. A ottobre è prevista una grande esercitazione per l'evacuazione della popolazione a causa del rischio vulcanico. La scossa di questa notte è stata avvertita distintamente anche nella vicina Napoli e i testimoni l'hanno descritta come "lunghissima".

Lo sciame sismico, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è iniziato alle ore 1.38, con 47 eventi di cui il maggiore, come detto, è stato quello di magnitudo 3.9 all'alba. In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle verifiche non sono stati segnalati danni.

Intanto la questione bradisismo è diventata causa di polemica politica tra Movimento 5 Stelle e Lega. "Troviamo inaccettabile che si faccia propaganda elettorale per le elezioni europee e amministrative utilizzando il tema bradisismo. Proprio in queste settimane in cui l'attività sismica si è intensificata, dover assistere ai 'teatrini' dei rappresentanti della Lega alla Solfatara che parlano strumentalmente di Superbonus o vedere il ministro Musumeci andare a fare campagna elettorale, per un sindaco proprio in un comune al voto dei Campi Flegrei, è veramente vergognoso", è la durissima nota del deputato dei 5 Stelle Antonio Caso. "Viene da chiedersi, ma queste persone sanno cosa sia la dignità? La Lega flegrea che oggi chiede il Superbonus per l'area dei Campi Flegrei, è lo stesso partito che in Parlamento ha bocciato tutte le nostre proposte di reinserimento della misura? Ed il ministro Musumeci è lo stesso al quale avevamo più volte ribadito di non utilizzare il tema bradisismo per fini propagandistici? Una cosa deve essere chiara: peggio delle scosse c'è solo chi vuole fare sciacallaggio su un tema così delicato. In ogni caso - ha concluso Caso -, nei prossimi giorni presenteremo emendamenti al nuovo Decreto Superbonus in discussione in Parlamento per la reintroduzione del bonus per l'area bradisismica e ci aspettiamo che la Lega li voti convintamente".

Netta la risposta della Lega Campania: "Polemica assurda! Dai 5S non accettiamo nessuna lezione su dignità e politica, soprattutto da un partito che negli anni ha rinnegato i suoi leader e tradito tutti i suoi principi, alleandosi finanche con il Pd. Un controsenso innescare una polemica politica sul tema bradisismo chiedendo che resti fuori dalla campagna elettorale e, allo stesso tempo, 'giocarsi' la carta della proposta emendativa al Decreto Superbonus. Il rischio sismico dei Campi Flegrei è tema che dovrebbe unire e non dividere ma evidentemente questo governo e la maggioranza di centrodestra da fastidio e crea insofferenza a chi è stato al governo del paese per anni producendo, purtroppo, poco o nulla per il Meridione. Forse i 5S non hanno ancora realizzato di non governare più. La Lega, invece, è forza di governo, affidabile e responsabile, e ha ben chiare le priorità per il Paese. Siamo ben disposti a ragionare su proposte di buonsenso sulla questione bradisismo ma non possiamo accettare idee e proposte avanzate solo per mera demagogia e tornaconti politici".