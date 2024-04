Nostradamus, la profezia su Campi Flegrei: "Il grande teatro pieno cadrà in rovina"

29 aprile 2024 a

a

a

Come vi abbiamo raccontato una sequenza sismica ha fatto tremare la terra all’alba di domenica nella zona del Vesuvio: quattro le scosse di cui la più forte, di magnitudo 3,1 della scala Richter, è stata registrata dall’Ingv poco prima delle 6, con epicentro nel cratere del vulcano. Il terremoto è stato avvertito in tutta l’area dei comuni vesuviani, da Portici a Ercolano.

Queste scosse non sono collegate con quelle degli ultimi giorni nei Campi Flegrei dove si è intensificato il fenomeno bradisismico con un terremoto di magnitudo 3,9 registrato sabato nel territorio di Bacoli. E proprio sui Campi Flegrei in queste ore è diventata virale una profezia di Nostradamus in cui verrebbe tracciato lo scenario di quanto potrebbe accadere in questa zona della Campania ad alto rischio sisimico.

"Napoli sarà sepolta sotto 30 metri di cenere": sulla tv svizzera il servizio-choc | Guarda

Dopo le scosse che si stanno verificando in Italia, in molti hanno iniziato a pensare che alcuni versi di Nostradamus parlino proprio dei Campi Flegrei. Una delle sue profezie preannuncia un imminente disastro in Italia, che potrebbe stravolgere le vite di più di mezzo milione di persone: "Il Sole venti del Toro in cui la terra tremerà forte, Il grande teatro pieno cadrà in rovina, l’aria, il cielo e la terra si oscureranno e traballeranno, quando l’infedele Dio e i santi chiamerà". Per fortuna, come sottolineano in molti, le profezie di Nostradamus non sarebbero del tutto attendibili.