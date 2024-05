Terremoto ai Campi Flegrei, nuovo sciame sismico: notte di terrore

07 maggio 2024 a

Diverse scosse sismiche sono state registrate nella notte del 7 maggio nella zona dei Campi Flegrei. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dalle 3.47 di questa notte si sono verificate cinque scosse, la prima, la più forte, di magnitudo 3.2 - epicentro nel bordo orientale della Solfatara - seguita da una di 2.9, due di 2.0 e una di 2.2.

Le scosse più forti registrate sono state avvertite dai cittadini della zona - in maniera distinta dalla popolazione anche nei quartieri limitrofi di Fuorigrotta, Agnano, Soccavo, Pianura e Bagnoli - e a Napoli dove le persone sono scese in strada in preda al panico. Al momento non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone.

Il bradisismo è un fenomeno caratteristico di questa area che negli anni ha provocato un abbassamento e una sollevamento del terreno. Dopo un abbassamento del suolo registrato dal 1985 al 2000, dal 2012 a oggi il terreno è tornato a sollevarsi di parecchi centimetri.