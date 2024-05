A21, camion con fusti di acido si ribalta: auto travolta all'Autogrill, un morto

09 maggio 2024 a

Un incidente terrificante sulla A21, uno scontro tra un camion e un'automobile proprio all'imbocco dell'Autogrill Nure Sud, che si trova tra Piacenza e Cremona. A bordo del camion fusti di acido peracetico, un potentissimo ossidante e comburente: in seguito all'impatto, il carico e il liquido tossico si sono ribaltati travolgendo una Wolkswagen Scirocco, dove a bordo c'erano tre persone.

Morto sul colpo l'uomo alla guida del camion: il corpo è rimasto incastrato nel groviglio di lamiere. Gli occupanti di un'altra auto che aveva appena fatto ingresso nell'area di servizio, in tutto quattro persone, hanno poi aiutato le persone a bordo della Volkswagen ad uscire dall'abitacolo. In totale sette persone intossicate dalle esalazioni dell'acido, due uomini e cinque donne, che però non verserebbero in gravi condizioni.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, l'auto medica del 118 di Piacenza, un'ambulanza della Croce Rossa e una della Croce Bianca. E ancora, si è alzato in volo l'elisoccorso di Parma, che è atterrato proprio nell'autogrill. Quindi i Vigili del fuoco di Piacenza, arrivati sul luogo dello schianto don diversi mezzi e con il nucleo Nbcr (Nucleare batteriologico chimico radiologico), che si sono adoperati per contenere la fuoriuscita di acido ed estrarre il cadavere del camionista.

La vittima è un 52enne italiano, residente in provincia di Pavia, alla guida del mezzo pesante di un'azienda di Torino. Tutti gli intossicati sono stati portati all'ospedale di Piacenza. E ancora, sul posto per accertare la dinamica dello schianto sono arrivate quattro pattuglie della Polstrada di Cremone con il comandante Ettore Guidone. Sono state subito esaminate le telecamere presenti nell'area di servizio e le tracce di fenata sull'asfalto per cercare di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.