Bimbo di 5 mesi ucciso da un pitbull: l'orrore nel giardino mentre era in braccio alla nonna

Ancora un'altra tragedia. Ancora una volta protagonista un pitbull e una piccola vita spezzata. Un bimbo di cinque mesi è morto dopo essere stato aggredito e azzannato dal pitbull dei genitori. Il dramma si è consumato a Palazzolo Vercellese, centro abitato in provincia di Vercelli. I primi a lanciare l'allarme sarebbero stati i genitori del bimbo, una giovane coppia trasferita da poco in paese. Secondo quanto risulta dalle prime indagini degli inquirenti, il bimbo era in casa con la nonna al momento dell'aggressione. Inutili i soccorsi dell'équipe sanitaria, intervenuta con l'elisoccorso. Per il piccolo non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento rapido del personale sanitario.

Sempre secondo i primi accertamenti, il bimbo sarebbe stato in braccio alla nonna, mentre la donna passeggiava nel giardino. Forse un movimento strano avrebbe innescato la furia dell'animale o potrebbe aver scambiato il piccolo per un pupazzo, come già accaduto in vicende analoghe. I genitori, invece, erano usciti a fare la spesa. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Vercelli. Il pitbull è stato sequestrato dai militari dell'Arma forestale in attesa degli accertamenti. Non c'erano state in passato segnalazioni sull'aggressività del cane o episodi che lasciassero pensare a una tragedia imminente. La coppia di trentenni ha accompagnato il bimbo tra le braccia all'elisoccorso per tentare di salvargli la vita. Purtroppo è stato tutto inutile. Solo qualche settimana fa un altro bimbo è stato ucciso da un pitbull. Questo è l’ennesimo episodio.