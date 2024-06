Bologna, va a prendere il figlio a una festa: ubriaco la tampona, morta a 45 anni

08 giugno 2024 a

a

a

A tutti i genitori è capitato almeno una volta nella vita di portare o andare a prendere il proprio figlio in discoteca. Anche se spesso controvoglia, ogni padre o madre che si rispetti lo fa. È sempre meglio uscire in tarda notte per raccattare i propri figli piuttosto che evitare tragedie in macchina o soldi sborsati ai taxi di turno. Deve essere proprio quello che giovedì 6 giugno Marika Cucchiarini ha pensato quando intorno alle 2 di notte è andata a prendere il figlio 18enne fuori da un locale. Ma quella è stata la sua ultima notte su questa Terra.

La donna, 45 anni, è morta all'ospedale Maggiore di Bologna dopo uno scontro in auto causato da un ubriaco alla guida. Il terribile incidente è avvenuto lungo la strada statale 16 Adriatica, nei pressi di San Nicolò, in provincia di Ferrara. Marika era andata a prendere il figlio appena maggiorenne e alcuni suoi amici in discoteca. Secondo una prima ricostruzione, la loro auto, una Citroen C3, è stata tamponata da una Renault Clio che viaggiava ad alta velocità, condotta da un giovane di 24 anni. M.L., anche lui di ritorno da una festa con gli amici, è risultato essersi messo alla guida da ubriaco. L'uomo è stato subito arrestato dai carabinieri e messo ai domiciliari.

Tragedia a Grosseto: morti due piloti dell'Aeronautica, il tragico incidente

Nella mattinata di oggi, sabato 8 giugno, l'arresto dell'uomo alla guida della Renault Clio è stato convalidato dal gip del tribunale di Ferrara, che gli ha confermato la detenzione domiciliare.