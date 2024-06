Meteo, l'aria del Sahara incendia l'Italia: dove si toccano i 40 gradi

19 giugno 2024 a

L'aria calda dal Sahara renderà torride le giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno. Da venerdì 21, invece, sul nostro Paese arriverà aria più fresca atlantica, che porterà con sé anche dei forti temporali. Per quel che riguarda il caldo, nella giornata di giovedì sono previsti fino a 44 gradi nelle zone interne della Sardegna e 39 gradi a Roma.

A influenzare sensibilmente l'indice di calore e di conseguenza la temperatura percepita dal corpo sarà soprattutto l'umidità dell'aria. In generale, più l'umidità è elevata maggiore è il disagio fisico. Le aree più colpite dall'afa saranno il basso Tirreno, il Tirreno centro settentrionale e il medio Adriatico, insieme alla Pianura Padana. Mercoledì 19 giugno, in particolare, potrebbero esserci picchi di 40/41 gradi in Sardegna e Puglia, 38/39 in Sicilia, Campania, Calabria e nell'entroterra del medio Adriatico.

Giovedì 20 giugno, poi, le temperature aumenteranno ulteriormente sulle regioni centrali tirreniche e meridionali. Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata potranno toccare i 40 gradi. Il caldo si farà sentire fino a tarda sera soprattutto in alcune città come Bologna, Firenze, Roma, Bari. Caldo anomalo si registrerà anche in montagna: sulle zone alpine centro orientali alla quota di 1000m le massime potranno superare anche i 24/26 gradi mentre sull'Appennino centrale si potrà arrivare anche a 30/32 gradi.