Vandali contro FdI, "un gesto vile": assalto alla sede, impossibile riunirsi

"Esprimo la mia solidarietà al Circolo di Fratelli d'Italia di Battipaglia (Salerno) per il raid vandalico contro la propria sede": a dichiararlo in una nota è stato il deputato salernitano di FdI Imma Vietri. Il riferimento è a quanto accaduto a Battipaglia, dove è stata forzata la porta d'ingresso della sede cittadina del partito di Giorgia Meloni ed è stata messa della colla nella serratura. Questo ha impedito al direttivo di entrare e riunirsi come al solito. Ancora da capire chi siano i responsabili del gesto.

Vietri ha poi aggiunto: "Si tratta di un vile gesto - non il primo nella nostra Nazione contro una sezione locale di FdI - che testimonia ancora una volta un clima di intolleranza verso la nostra comunità, ma dal quale sicuramente dirigenti e militanti battipagliesi non si faranno intimidire. Auspico che i responsabili vengano al più presto individuati dalle forze dell'ordine e puniti".

Solidarietà anche dal capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti, che ha detto: "Condanno con fermezza il raid vandalico avvenuto al circolo di Fratelli d'Italia di Battipaglia. Questo atto di teppismo è solo l'ultimo di numerosi episodi intimidatori contro le sedi del nostro partito. Chi pensa di metterci timore o di poter con queste azioni rallentare il lavoro del governo Meloni si sbaglia di grosso. Continueremo con determinazione e coerenza il percorso intrapreso nei 20 mesi di governo, sicuri delle nostre scelte e forti del mandato conferitoci dagli italiani".