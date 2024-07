Napoli, "salvatelo: si vuole suicidare!". Ma la realtà è completamente diversa

08 luglio 2024 a

Chiamano i carabinieri perché temono che un uomo stia per suicidarsi. La verità però è un'altra: la persona in bilico sul balcone di un appartamento è in realtà un ladro in fuga. È successo nella serata di ieri, domenica 7 luglio, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La scena, che ha dell'incredibile, è stata anche immortalata dai presenti con i propri cellulari.

Alla centrale operativa sarebbe arrivata una segnalazione piuttosto allarmistica: "Un uomo sta tentando il suicidio, vuole lanciarsi dal balcone!". L'uomo, 40 anni circa, si trovava aggrappato a un cornicione all'esterno di un appartamento al terzo piano in via San Catello. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, però, hanno capito subito che qualcosa non andava. Anche perché se da una parte c'era chi urlava per la disperazione dall'altra invece c'era chi sbraitava per la rabbia, chiedendo ai carabinieri di arrestarlo. Sul posto, poi, sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno salvato l'uomo. Quest'ultimo è quindi stato arrestato e ora è in attesa di giudizio.

Alla fine si è scoperto che l'uomo in questione non voleva suicidarsi, ma solo scappare dopo un tentativo di furto. Il 40enne, già noto alle forze dell'ordine, poco prima era entrato nell'abitazione di un 70enne pensionato e aveva cercato di rubare qualsiasi cosa potesse avere valore. Poi, però, sorpreso dai vicini, aveva tentato una fuga disperata scappando dalla finestra dell'appartamento. Peccato, però, che fosse troppo in alto per permettergli di lanciarsi senza farsi male. Il proprietario di casa era a Sorrento durante il tentativo di furto. E quando è tornato dalla sua vacanza ha trovato il caos più totale nella sua casa.