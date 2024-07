Spiaggia, il sentiero che porta in un luogo magico: Italia, ciò che pochissimi conoscono

09 luglio 2024 a

Mare, relax ma anche scatti da pubblicare. In vacanza non manca mai il momento delle foto ricordo, da condividere magari anche con altre persone sui propri profili social. Non tutte le mete, però, si prestano a delle belle immagini da mettere online. Non tutte, insomma, sono "instagrammabili", cioè belle al punto da essere postate su Instagram. In nostro aiuto ecco arrivare "Statista" che, facendo riferimento agli apprezzamenti che ricevono sui social media, ha stilato una classifica delle 10 spiagge italiane più belle e più instagrammabili.

L'indagine, riportata da Siviaggia.it, svela che il 75% degli utenti viene influenzato dalle fotografie che vede sui social nella scelta della propria vacanza. Con quasi 13mila ricerche su TikTok, il decimo posto va alla Spiaggia di Sansone dell'Isola d'Elba; mentre il nono se lo aggiudica la Spiaggia della Feniglia, sempre in Toscana. In ottava posizione la Sicilia, con la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa. Con 68.188 post su Instagram e 6.850 ricerche su TikTok, la settima posizione va alla spiaggia veneta di Bibione, seguita dal Fiordo di Furore in Campania.

Al quinto posto un'altra meta toscana, la Cala Violina, in provincia di Grosseto; al quarto invece la Baia dei Turchi in Puglia. Infine, ecco il podio: in terza posizione c'è la Liguria, con la piccola spiaggia di San Fruttuoso, tra Portofino e Camogli; al secondo posto la Sardegna, con la Cala Goloritzé. Sul primo gradino del podio la Sicilia, con la spiaggia della Scala dei Turchi. Sono ben 262.568 i post su Instagram a lei dedicata. Questa spiaggia, però, è accessibile solo tramite un sentiero da percorrere interamente a piedi, oppure in barca.