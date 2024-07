Taylor Swift si fa la maxi-villa: ufficiale, Como è il centro del mondo

Costanza Cavalli 20 luglio 2024 a

Noialtri lombardi di provincia rimaniamo sempre di stucco quando i milanesi, nel fine settimana, vanno in Liguria perché, dicono, «è il posto di mare più vicino». Anche se è irraggiungibile e costosa, e i corpi dei bagnanti sono affastellati e strascinati come nelle tele di Jacovitti. Noialtri lombardi di provincia guardiamo il milanese, lo compatiamo, ci scappa un “bell’affare” e, senza dare suggerimenti, con un’esecrazione gelida negli occhi, ce ne andiamo tagliando le nuvole con il naso. Noialtri lombardi di provincia abbiamo il lago: quello di Garda a Est, il lago d’Iseo al centro, muovendosi verso Ovest il lago di Como e, infine, il lago Maggiore. I nostri nonni e i nostri genitori hanno convintamente passato i week end e la prima parte dell’estate sui sassi bagnati dall’acqua dolce, da quando indossavano le braghette all’età in cui, alle rughe non ci si bada più.

LA CARICA DEI VIP

Per questo non possiamo che fare un gran tifo per Como (anche per la squadra, ci arriviamo tra un attimo), che fa notizia quando un vip arriva e quando un vip se ne va e pure quando è indeciso. È successo con George Clooney, da oltre vent’anni a Villa Oleandra a Laglio: struttura del XVIII secolo, acquistata da scapolone nel 2002 per 7 milioni di euro dalla famiglia Heinz (sì, quelli della senape), l’avrebbe rivenduta a 100 milioni. Venticinque stanze dove hanno soggiornato Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, e campi da tennis, piscina, palestra e garage. Qui, nel 2013, ha incontrato per la prima volta la futura moglie Amal Ramzi Alamuddin e, niente da fare, la villa non è in vendita. Succede ora con Taylor Swift, la cantante delle generazioni dai cuori infranti che ha appena fatto impazzire di gioia 160mila fan a San Siro per due giorni (e anche Milano: si stima che abbia generato un indotto di 130 milioni di euro), un patrimonio stimato a 1,1 miliardo di dollari. Lo scoop è del tabloid britannico The Sun: Taylor e il fidanzato Travis Kelce, campione di football dei Kansas City Chiefs, sono stati paparazzati il maggio scorso a Villa Sola Cabiati, presso il Grand Hotel Tremezzo. Una cena all’aperto e una crociera il giorno successivo. Il Sun fa già un elenco delle possibili residenze: una villa nella zona di Bellagio da 3,2 milioni. L’immobile, da circa 500 metri quadri, ha quattro camere da letto e quattro bagni. Seconda opzione, più morigerata, una villa a Menaggio: 1,7 milioni di euro, 670 metri quadrati, tre camere da letto e due bagni. Infine, una villa da 7 milioni di euro raggiungibile solo in barca nella zona di Riva di Faggeto Lario, che potrebbe essere il “Nido dello scrittore”, dimora da sogno di fine ’800 di proprietà del giornalista e romanziere Giuseppe Guin, che l’ha totalmente recuperata.

Ma per una coppia che arriva, una se ne va: ultimi ad approdare in zona erano stati, meno di un anno fa, Chiara Ferragni e Fedez. Avevano acquistato una villa a Pognana Lario, di fronte a quella di Clooney, per 5 milioni: 900 metri quadrati, parco, piscina a sfioro, spa interna. L’avevano chiamata “villa Matilda”, in memoria della cagnolina di famiglia, morta a luglio dello scorso anno (sic). Tornando a Hollywood, l’attore Robert Pattinson qualche anno fa ha comprato casa a Menaggio, nella frazione di Loveno. E nelle stesse acque si specchierebbero il magnate dei media statunitense Rupert Murdoch e l’imprenditore britannico sir Richard Branson, fondatore del Virgin Group, che avrebbero comprato casa rispettivamente a Blevio e a Lenno. Como caput mundi, verrebbe da dire. Non mancano i calciatori (soprattutto interisti vista la vicinanza con Appiano Gentile, il comune dove la società nerazzurra ha il centro di allenamento). L’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi ha acquistato nel 2018 per circa 2,5 milioni di euro una villa a Brienno come regalo di compleanno per la moglie Wanda Nara. L’ex difensore nerazzurro Ivan Ramiro Cordoba vive da tempo a Como, così come l’attuale vicepresidente interista Javier Zanetti. E nel 2014 ha comprato casa sul Lario, nei pressi di Tremezzo, anche Lionel Messi.

PRESIDENTI MILIARDARI

Oltre il vip watching, non bastasse il turismo, ultima frontiera della città è il calcio: il club neopromosso in A dopo 21 anni, avrà le maglie biancoblù targate Adidas e, almeno sulla carta, sogna oltre la mezza classifica- anche perché è di proprietà di due ricchissimi fratelli indonesiani, gli Hartono, che contano su un patrimonio valutato da “Forbes” 48 miliardi di dollari. Sarà forse anche per questo che l’allenatore, Cesc Fabregas, è riuscito a strappare un sì a Varane, Pepe Reina, secondo portiere di Pau Lopez, e Alberto Moreno. Già ufficializzati: Belotti e Alberto Dossena (ex Cagliari). Un calciomercato intelligente: meglio scegliere giocatori svincolati, pagare solo l’ingaggio del calciatore e abbassare così le spese legate al cartellino. Noialtri lombardi di provincia siamo così, discreti, silenziosi, beffardamente viziati. Nemmeno dobbiamo toglierci il sale di dosso dopo aver fatto il bagno. A Taylor Swift, candida pelle senza pori, l’avranno certamente detto.