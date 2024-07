Napoli, la banda del buco si porta via 100mila euro dalla banca

Foto: Lapresse

Approfittavano della chiusura al pubblica durante la pausa pranzo i ladri che attraverso un foro nel muro sono riusciti a entrare all'interno Bper Bnaca di Grumo Nevano, in provincia di Napoli. La banda del buco si è portata a casa un bottino di oltre 100 mila euro per poi fuggire dallo stesso foro che avevano realizzato. L'allarme è scattato in segutio alla fuga del gruppo criminale.

I banditi avrebbero inoltre tenuto in ostaggio i dipendenti dell'istituto per circa due ore chiudendoli perfino in una stanza. Fortunatamente, per gli impiegati l'incubo si è concluso senza feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Grumo Nevano e quelli della sezione operativa di Caivano. Le indagini sono ancora in corso.