Bevagna, rottweiler scavalca recinzione e sbrana bimbo di 5 anni: l'orrore davanti alla madre

Ancora un dramma per l'attacco di un cane. Una tranquilla passeggiata in bicicletta con la mamma si è trasformata in tragedia per un bambino di 5 anni a Bevagna, in provincia di Perugia. Il piccolo è stato infatti assalito da un rottweiler che è riuscito a scavalcare la recinzione all'interno della quale si trovava. Il cane si è scagliato contro il piccolo, azzannandolo in diverse parti del corpo.

Richiamati dalle grida disperate della madre, alcuni vicini sono intervenuti tempestivamente, riuscendo ad allontanare il cane. Poco dopo, è arrivata sul posto un'ambulanza che ha trasportato il bambino all'ospedale di Foligno. Attualmente, il piccolo è ricoverato con prognosi riservata, ma fortunatamente - stando a quanto si apprende - non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Foligno, che hanno effettuiato i primi accertamenti. Le indagini sono in corso per ricostruire esattamente l'accaduto e per ascoltare i testimoni. L'obiettivo è individuare il proprietario del cane e accertare eventuali responsabilità legate alla mancata custodia dell'animale.