Roma, 28enne chiede di potersi sedere sulla metro: accoltellato

"Potete mettervi composti che voglio sedermi?". Da una semplice - e cortese - richiesta è scattata un'aggressione. Un ragazzo gambiano di 28 anni è la vittima di un episodio violento causato da due ragazzi sulla Metro C a Torre Gaia. Il giovane prima è stato coinvolto in una rissa. Poi in un accoltellamento. A colpirlo più volte con un coltellino è stato un ragazzo 19enne di origine egiziana, che poi è stato fermato insieme a un 20enne marocchino dai carabinieri di Tor Vergata.

Come riporta Repubblica, il fatto si è compiuto intorno alle 7 e 30, quando il gambiano si è avvicinato ai due nordafricani. Dopo la gentile richiesta, i due ragazzi - entrambi sdraiati - sono letteralmente esplosi. I due hanno iniziato a insultare il gambiano, ma la discussione è presto degenerata: uno dei due, infatti, ha estratto un coltellino e ha colpito più volte il 28enne. Il giovane è stato trovato in terra in una pozza di sangue dai vigilantes della metro. Mentre i due aggressori sono stati rintracciati poco dopo dai carabinieri di Tor Vergata.

Il 28enne è stato subito soccorso dai sanitari del 118. Ed è stato portato in codice rosso al policlinico di Tor Vergata, dove è stato medicato con 30 giorni di prognosi per le ferite alla spalla e al polso sinistro. Il 19enne egiziano e il 20enne marocchino sono stati arrestati in flagranza di reato. Le accuse nei loro confronti sono diverse: rapina aggravata, lesioni aggravate e porto d’armi. Tutti e due avevano precedenti. Domani mattina si terrà la convalida dell’arresto a piazzale Clodio.