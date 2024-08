Napoli, scontro tra due yacht. Uno è della vedova di Steve Jobs: "Un graffio costoso"

08 agosto 2024 a

Un video pubblicato dal miliardario Ricardo Solinas mostra la collisione tra due mega yacht a Napoli. Nel filmato si vede l'impatto causato dal Venus, che ora appartiene alla vedova di Steve Jobs. "Non ci crederete – ha scritto Salinas sui social – ma ci hanno colpito lo yacht mentre eravamo a Napoli. Lo yacht di Steve Jobs, fondatore di Apple (ora di sua moglie Laurene), ci ha colpito mentre eravamo ancorati davanti a Napoli. Vorrei sapere cosa facevano il capitano e l’equipaggio che non hanno visto uno yacht grande quanto il mio davanti. Meno male che non è successo niente, ma è un graffio vistoso, che costerà molto aggiustare".