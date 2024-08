Bancomat, occhio alla truffa del "blocca contanti": come vi fregano allo sportello

12 agosto 2024 a

Lo sportello del bancomat risulta bloccato e il prelievo non va a buon fine? Potrebbe essere una truffa: l’ultima invenzione di chi prova a spillare soldi agli altri è un congegno in plastica che si inserisce nella fessura da cui vengono erogate le banconote, trattenendole. Le persone che provano a prelevare i loro soldi potrebbero pensare a un malfunzionamento del sistema e quindi allontanarsi. E' a quel punto, però, che entrano in azione i truffatori, che tolgono il dispositivo e prendono i soldi, passando così all’incasso.

Un congegno di questo tipo, il cosiddetto blocca contanti, è stato scoperto sabato scorso dai carabinieri di Tor Vergata, allertati da un cittadino che aveva riscontrato una mancata erogazione di banconote durante un prelievo all’ATM di un ufficio postale della zona. Sul posto, allora, i militari hanno accertato che il dispositivo era stato manomesso. I truffatori avevano inserito all’interno dell’erogatore un congegno artigianale, realizzato in plastica, che ricalcava in maniera precisa lo sportello dell’Atm. Lo strumento serviva proprio a bloccare le banconote e a non farle uscire. Cosa che avrebbe consentito ai malviventi di avvicinarsi all'erogatore in un secondo momento e di recuperare le banconote bloccate.

Nel caso specifico di Tor Vergata, i carabinieri hanno recuperato le banconote e le hanno restituite alla vittima, mentre il blocca contanti è stato sequestrato. Intanto, sono al vaglio degli inquirenti le immagini delle videocamere di sorveglianza, che potrebbero servire per individuare la banda del bancomat. Le forze dell'ordine, comunque, consigliano in questi casi di restare davanti allo sportello e di contattare immediatamente il servizio clienti della banca o il 112.