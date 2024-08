Volo Ryanair Malaga-Bari, 1 ora a bordo senza aria condizionata? Scendono e... beffa tremenda

16 agosto 2024 a

Come ogni anno, tantissimi italiani hanno deciso di partire in direzione Spagna per trascorrere qualche giorno di meritato relax dalle fatiche del lavoro. La penisola Iberica offre infatti un clima eccezionale, oltre che cibo gustoso, sangria e movida. Tra le mete più ambite ci sono Ibiza, Formentera e Maiorca. Ma anche alcune città spagnole come Madrid, Barcellona e Malaga. E, una volta finita la vacanza, a tutti tocca fare ritorno in patria. In auto, treno o aereo.

Il volo di ritorno ha sempre un sapore diverso rispetto a quello d'andata. Soprattutto per il significato simbolico che si cela. Quando si parte si va all'avventura, con la speranza di fare esperienze indimenticabili e di portare con sè ricordi preziosi. Al ritorno, invece, si è stanchi e presi dalle preoccupazioni. Forse perché si è consci del fatto che ci aspetta il lavoro. Devono aver pensato proprio a questo i passeggeri del volo Ryanair in partenza da Malaga in direzione Bari. Ma a destare più preoccupazione è stato di certo il clima che si respirava a bordo. Ancora una volta un collegamento aereo ha causato pesanti disagi per i viaggiatori: in 180 sono infatti rimasti bloccati per un'ora sul velivolo senza aria condizionata.

I passeggeri sono poi scesi dall'aereo e infine rimasti a terra. Almeno questo è il racconto di Luca Savella, che si trovava proprio a bordo del velivolo. Secondo Repubblica, l'uomo ha mostrato tutto il suo disappunto sui social: "All’interno c’erano forse 50 gradi. Praticamente ci mancava il respiro. Abbiamo chiamato la Polizia e preteso di scendere”.

Dopo essere tornati in aeroporto è arrivata la ciliegina sulla torta, una notizia che ha lasciato tutti basiti: "'L’aereo è partito. La colpa è vostra che siete scesi. Ora dovete pagarvi un nuovo aereo'. Una compagnia aerea che oltre il danno, riserva a oltre 150 persone la beffa", si lamenta l'uomo. È stato allora necessario trovare una sistemazione per la notte, ma non tutti ce l'hanno fatta, dato il poco preavviso. Ci sono persone e intere famiglie a terra, tra chi ancora non sa come tornerà a casa e chi attendeva con ansia di visitare i propri affetti. Nel frattempo, neanche l'ombra di una scusa da parte di Ryanair.