Naufragio a Palermo, un video ha immortalato la tragedia del Bayesian: " È affondato in 66 secondi"

21 agosto 2024 a

a

a

Ci sarebbe un video che mostra proprio gli istanti in cui il veliero Bayesian è naufragato a largo della costa di Palermo. Il testimone oculare si trovava infatti a circa 200 metri dall'imbarcazione e ha ripreso tutto con il suo smartphone. "In appena sessanta secondi - ha raccontato il proprietario della villa - si vede la nave che sparisce. Casualmente - ha poi aggiunto - dopo il clamore della notizia ho guardato le telecamere. Me lo hanno detto i miei figli".

L'uomo ha spiegato che intorno alla sua villa sono state installate diverse telecamere per ragioni di sicurezza. "Di una ventina di telecamere installate nell'abitazione solo una non è stata disturbata dal vento e dalla pioggia - ha dichiarato l'uomo -. Si vede benissimo quello che succede. Per l'imbarcazione non c'è stato nulla da fare. È sparita in pochissimo tempo". Una tragedia rapida e molto dolorosa.

Il naufragio di Palermo è la strage dei vip: tra i dispersi i giganti della finanza mondiale

"Il veliero è adagiato sul fondo su un fianco, appare integro e senza squarci". Così l'ispettore del Nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco di Palermo Marco Tilotta parlando delle ricerche dei dispersi. "Il nostro obiettivo primario è riuscire a penetrare nella imbarcazione, ma non sarà semplice vista la profondità a 50 metri".