Milano, ladro 40enne beccato sul treno: cosa aveva nello zaino

È stato beccato nel corso di un controllo di routine sul treno Zurigo-Milano un romeno di 40 anni nel cui zaino sono stati trovati 121 smartphone. I cellulari erano avvolti nella carta stagnola per evitare che venissero localizzati dai poveri proprietari.

L'uomo viaggiava in treno da Zurigo verso Milano. Ed è proprio nella città svizzera che il 40enne si è impossessato dei telefonini. In particolare, il ladro avrebbe messo in atto i propri colpi durante la famosa Street Parade di Zurigo. Il carico è stato sequestrato e l'uomo denunciato. I finanzieri avevano trovato l'uomo profondamente addormentato e dopo averlo svegliato gli hanno posto le classiche domande di routine.

Ma il ladro, categorico, ha riferito agli agenti di non aver nulla da dichiarare. Peccato che nel corso di un controllo più approfondito dentro al suo zaino sono stati trovati 121 cellulari e tutti ben impacchettati. Ma non solo. I telefonini, 71 Iphone e 29 Samsung, erano ancora provvisti di scheda sim. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare tutti i legittimi proprietari affinché oltre a riavere il proprio bene possano anche sporgere denuncia. Il 40enne è stato denunciato per ricettazione. I controlli sono stati effettuati in collaborazione con il Centro di Cooperazione di Polizia e Dogana di Chiasso.