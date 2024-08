Torino, bimbo di 4 anni schiacciato da un trattore mentre è con il cugino

21 agosto 2024 a

È morto schiacciato da un trattore nel giorno del suo compleanno il bimbo di 4 anni che è rimasto coinvolto in un tragico incidente in Valle Pellice, in provincia di Torino in Piemonte. Il piccolo si trovava su un mezzo agricolo insieme al cugino, maggiorenne e con la patente in regola. Il tragico evento si è consumato intorno alle 10:30 del mattino.

A quanto s'apprende dalle prime ricostruzioni il minore sarebbe caduto durante le operazioni di raccolta del fieno. I due si trovavano infatti nel terreno di casa di proprietà della famiglia. Poco dopo la tragedia. Il bimbo dopo essere caduto dal trattatore è stato travolto da una ruota del carrello agganciato al mezzo agricolo. Purtroppo, per il piccolo non ci è stato nulla da fare. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare il piccolo in arresto cardiaco. Le manovre di soccorso per tentare di metterlo in salvo sono continuati anche sul velivolo dell'Elisoccorso e poi all'ospedale Regina Margherita di Torino dove il bambino è morto poco dopo in pronto soccorso.

Attualmente i carabinieri di Pinerolo indagano per ricostituire l’esatta dinamica del terribile incidente. Il bambino che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno, avrebbe spento cinque candeline.