Scontrini, "quanto costa l'anguria a Porto Cervo": rivolta popolare, "una truffa"

22 agosto 2024 a

a

a

L'estate del 2023 è passata alla storia come quella degli "scontrini pazzi" in bar e ristoranti, più o meno di lusso. Quella del 2024 potrebbe essere ricordata per il prezzo astronomico di una... anguria. Niente astice, niente cene di pesce, niente cocktail esclusivi e salatissimi.

Su X è diventato virale il tweet di una utente che semplicemente riporta foto del grosso cocomero, il frutto più apprezzato a Ferragosto e dintorni (specialmente quando le temperature superano, e di molto, i 30 gradi che diventano 40 o 50 come "percepiti"), con tanto di prezzo appiccicato sopra. L'anguria è stata acquistata in un supermercato a Porto Cervo, la località turistica più "in" della Sardegna e capitale della movida estiva non solo italiana.

"Tre euro per il piatto vuoto": cosa spunta sullo scontrino, caos al ristorante di Ortisei | Guarda

Prezzo? La modica cifra di 42 euro e 62 centesimo. Valutazione record, per così dire, anche se per amor di precisione bisogna ricordare anche il peso, altrettanto importante: 15 chili e 275 grammi, che immaginiamo abbiano reso il dolcissimo frutto il succulento "re del fine-pasto" di una tavolata di amici o famigliari.

Svariati i commenti: "Fatelo marcire, con 42 euro me ne vado al ristorante!", "Non ci posso credere 42 euro un cocomero...", "Ci sono i diamanti dentro! Ecco perché! Come a Pasqua!", "In Calabria ti compri anche il banco vendita...", "No vabbè, semplicemente scandaloso. Spero che rimanga sullo stomaco del venditore".

"Non riesco a crederci": pranzo vista mare in Sicilia? La turista senza parole per lo scontrino

C'è anche chi parla di giustizia, perché chi ha deciso di comprarlo ha di fatto accettato la "truffa", mentre altri fanno notare la qualità estrema dell'anguria, con un prezzo al chilo peraltro piuttosto "nella norma".