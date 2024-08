Fanpage, Saviano sbotta e offende un ragazzo: "Cialtrone, studia"

23 agosto 2024 a

L'inchiesta di Libero sui giornalisti di Fanpage ha fatto storcere il naso a molti (a sinistra) soprattutto allo scrittore ed editorialista Roberto Saviano che interpellato sui social da un ragazzo non sapendo probabilmente cosa rispondere ha fatto quello che gli riesce meglio: attaccare.

"La sapete l'ultima su Fanpage? Dai Bro", scrive il giovane Denis Dumi taggando sotto al post su Instagram il famoso intellettuale tanto amato dalla sinistra. Un'affermazione innocente quella scritta con garbo dal ragazzo. In quelle poche parole infatti non compaiono offese di nessun genere. Eppure, sembrano essere bastate per mandare lo scrittore su tutte le furie. A Roberto Saviano quella frase non è proprio piaciuta e replicando all'utente scrive: "Cialtrone, studia", tuona Roberto Saviano.

Sarà che lo scrittore è di casa a Fanpage oppure sarà che per il giornale online l'autore di Gomorra nutre una simpatia particolare, ma di certo c'è che Fanpage, per ora, non ha smentito una virgola di quanto riportato da Libero nell'inchiesta dei giorni scorsi. I giornalisti e le giornaliste di Fanpage ricordiamo ai lettori che sono pagati il 40% in meno rispetto ai colleghi delle altre redazioni. Insomma, per i giornalisti precari da Saviao nessuna parola di solidarietà.