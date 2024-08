Ischia, 70 euro per fare 7 chilometri: il video della corsa in taxi è virale

25 agosto 2024 a

Una corsa in taxi a Ischia è diventata virale sui social. Alcuni ragazzi hanno chiamato un taxi per tornare a casa dopo una serata in giro sull'isola. Il percorso è chiaro: da San Montano a Ischia Porto. Il tassista, con il tassametro speinto ha chiesto 10 euro a persona. Ed è qui che, come sottolinea il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, arriva il presunto tranello: "Ben 70euro per poco più di sette chilometri. Come se non bastasse la tariffa comunale prevede un costo di 30 euro per quella tratta.

I giovani, consapevoli di stare subendo un'ingiustizia, ma volendo tornare a casa, hanno pagato riprendendo però la scena con i loro cellulari". Il video, dopo la corsa salatissima, è diventato virale sui social. A pubblicarlo è stato lo stesso Borrelli: "Siamo di fronte a un sopruso bello e buono, ai danni di alcuni giovani che volevano solo tornare a casa. Un gesto scellerato e inumano. Chiedo alle autorità di approfondire la vicenda per verificare l'accaduto. Queste persone gettano discredito su tutta la categoria dei tassisti, oltre ad essere una pessima pubblicità per i nostri territori", dice Borrelli. E il caso in tutta Ischia ha fatto parecchio discutere.