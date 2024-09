Meteo, scatta l'allerta: 8 regioni a rischio nubifragi, ecco dove

02 settembre 2024 a

Mese di settembre che inizia con clima ancora molto caldo e temperature che restano di diversi gradi al di sopra delle medie sull’Italia e non solo. Condizioni meteo che si fanno però via via più instabili a causa dell’indebolimento del campo di alta pressione sul Mediterraneo. I prossimi giorni vedranno infatti più nuvolosità in transito e anche una maggiore instabilità con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi.

È quanto spiegano gli esperti del Centro meteo italiano. Con l’avvicinarsi del fine settimana gli ultimi aggiornamenti mostrano la possibilità di una fase di maltempo più consistente grazie all’affondo di una saccatura tra Europa occidentale e Mediterraneo. Se confermate le previsioni del Centro meteo italiano si avrebbero piogge e temporali diffusi accompagnati anche da un calo delle temperature. E di fatto scatta l'allerta gialla su 5 regioni del centro-sud Sardegna, Abruzzo, Campania, Puglia e Basilicata. Allerta gialla anche nel Lazio nel pomeriggio di oggi. Stato d'allerta anche in Toscana e in Emilia Romagna. Proseguono le condizioni di instabilità in Toscana destinate a provocare temporali, anche localmente forti e più probabili lungo la costa, con possibili colpi di vento e grandinate, fino alla tarda serata di oggi, lunedì 2 settembre.

Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha aggiornato il codice giallo già in corso prolungandone la validità fino alla mezzanotte di oggi, lunedì 2 settembre. Domani, martedì 3 settembre, lo scenario resterà ancora instabile con possibilità di brevi temporali sparsi, più probabili sulle zone interne nel pomeriggio; colpi di vento e grandinate solo occasionali.Anche per le prossime ore lo scenario e caratterizzato da un’elevata incertezza previsionale e perciò si raccomanda particolare attenzione a possibili effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e alle raffiche di vento.