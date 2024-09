Firenze, aiuta la clochard e lei lo massacra di botte: 91enne in coma

03 settembre 2024 a

Un pensionato di 91 anni è stato aggredito giovedì sera nell'androne del suo palazzo a Firenze. Ora è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Santa Maria Nuova. Una giovane romena di 25 anni, senza fissa dimora ma conosciuta dai residenti del quartiere, è stata fermata per il brutale pestaggio. L'anziano stava facendo ritorno a casa dopo aver assistito al match di Conference League della viola in un pub del centro città. Ma quando è tornato nella sua abitazione è stato malmenato e rapinato dalla donna. L'uomo, in seguito alla colluttazione, è caduto a terra: ha sbattuto la testa e ha subito alcune fratture.

Come riporta il Corriere della Sera, per fortuna l'anziano è riuscito a risollevarsi da solo. E ha avvisato subito il figlio dell'accaduto. Nel frattempo, la 25enne romena si è data alla fuga. Ma le telecamere di sorveglianza presenti nella zona sono riuscite a risalire a lei. La donna è accusata di rapina e lezioni aggravate. Per tanto il gip, ritenendo concreto il pericolo di fuga, ha convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare in carcere.

Alcuni vicini hanno raccontato agli inquirenti che l'anziano e la giovane si fossero già incontrati in più occasioni per strada. Sembra infatti che il pensionato avesse espresso parole di comprensione verso la vita sbandata che conduceva la 25enne romena. Negli ultimi tempi la donna aveva cominciato a fare uso di crack. E così era entrata nel tunnel della droga. "Solidarietà e vicinanza alla famiglia della vittima di questa vile aggressione - ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro -. Rimango in stretto contatto con il figlio - ha detto la prima cittadina - al quale ho comunicato la completa disponibilità del Comune a fornire tutto il supporto necessario per affrontare questa drammatica vicenda. Fatti come questo sono intollerabili. I cittadini - ha poi aggiunto - devono poter vivere in sicurezza la città in ogni momento del giorno e della notte".