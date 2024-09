Paderno Dugnano, la tutrice del 17enne Enrica Michela Malberti: "Io come una madre"

06 settembre 2024 a

a

a

"Gli starò vicino come un madre". A dirlo a Il Giorno con sicurezza e senza paura di pregiudizi è stata Enrica Michela Malberti, l'avvocata e tutrice legale del 17enne autore della strage familiare di Paderno Dugnano. La donna è anche presidente dell'Ordine degli avvocati di Monza,

Per il legale, il ragazzo è da considerare una quarta vittima della vicenda: "Quello che è accaduto è una tragedia e a mio modo di vedere lui è la quarta vittima". Il legale ha poi spiegato di aver interagito con lui anche al termine dell'interrogatorio "senza fare riferimento all’eco della stampa all’esterno per non influenzarlo e lui mi ha confermato che vuole incontrare i nonni. Al momento sarei l’unica che può parlare con lui da sola, anche senza la presenza del difensore, ma non c’era motivo per escluderlo", ha spiegato la difesa.

"L'unica misura possibile": Paderno Dugnano, il verdetto del Gip e la relazione (agghiacciante) sull'omicidio

Fra un mese il giovane omicida diventerà maggiorenne, ma l'avvocata ha assicurato di non avere alcuna intenzione di lasciarlo solo: "Non gli servirà più la mia figura, ma gli starò vicino come una madre", ha confidato il legale che ha anche sottolineato come i nonni avrebbero potuto essere nominati tutori legali "ma in questo caso esiste un conflitto di interessi perché loro "sono parti offese nel procedimento penale e anche coinvolti nelle questioni ereditarie". Il 17enne ha ucciso a coltellate il fratello di 12 anni, il padre Fabio, 51 anni festeggiati la sera prima e la madre Daniela.