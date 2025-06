Jannik Sinner travolge Bublik in tre set: il colpo con cui vola in semifinale

Una marcia inarrestabile. È quella di Jannik Sinner al Roland Garros. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e del tabellone, si qualifica per la sue seconda semifinale di fila sulla terra rossa di Parigi battendo in tre set il kazako Alexander Bublik, numero 62 Atp, con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-0 in 1 ora e 49 minuti. In semifinale Sinner attende il vincente dell'ultimo quarto di finale in programma stasera, quello tra l'ex numero 1 Novak Djokovic e il tedesco Alexander Zverev numero 3 del mondo. Sinner ha vinto le ultime 19 partite giocate negli Slam dopo aver conquistato consecutivamente il titolo allo US Open lo scorso anno e all'Australian Open all’inizio di questa stagione. Non solo, Sinner arriva in semifinale al Roland Garros senza aver perso nemmeno un set e diventa il primo italiano a raggiungere sei semifinali major. L'altoatesino raggiunge così Lorenzo Musetti. Solo un'altra volta nella storia del tennis due italiani sono arrivati tra i migliori quattro di uno stesso Slam: erano Nicola Pietrangeli, che avrebbe trionfato per la seconda volta di fila, e Orlando Sirola sempre al Roland Garros del 1960.

"Ci eravamo già affrontati altre volte, ma contro avversari del genere non sai mai cosa aspettarti. Ho cercato di essere il più continuo possibile. Le condizioni erano particolari. Mi sono scaldato con il tetto chiuso e poi è uscito il sole". Queste le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria contro Alexander Bublik ai quarti di finale del Roland Garros 2025. "Lavoro molto sulla consistenza del gioco. In partite del genere è importante sbagliare poco. C'era poco ritmo e sono contento di essere in una semifinale Slam", aggiunge Sinner.