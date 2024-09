Pesaro, accoltella e uccide la moglie di fronte ai 3 figli. Lei aveva denunciato

07 settembre 2024 a

a

a

Orrore a Montemaggiore al Metauro. Nella frazione del Comune di Colli al Metauro - vicino a Pesaro - si è consumato l'ennesimo omicido nel nostro Paese. Un uomo di 54 anni ha accoltellato a morte la moglie di 38 anni all'interno della loro abitazione. Come se ciò non bastasse, l'omicidio sarebbe avvenuto davanti agli occhi dei tre giovani figli della coppia.

Secondo quanto si apprende dagli inquirenti, il fatto sarebbe avvenuto nel cuore della notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre. I vicini di casa, allertati dalle grida della 38enne di origini brasiliane, hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Fano, insieme ai colleghi della stazione di Colli al Metauro. Con loro anche gli operatori sanitari del 188. La vittima è stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Torrette di Ancona. Ma non c'è stato nulla da fare. La donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate.

Turetta, il padre costretto a chiedere scusa per la sua pietà

Al momento non si conosce ancora il movente che ha spinto l'uomo ad assassinare la 38enne. Ma, a quanto sembra, l'omicida era già stato segnalato in passato per maltrattamenti contro la moglie. La 38enne era infatti scappata di casa lo scorso lunedì e il coniuge aveva denunciato l'abbandono del tetto alle forze dell'ordine. La vittima, sentita al telefono dai carabinieri, aveva denunciato gli abusi e le violenze dell'uomo. La sua intenzione era quella di allontanarsi da lui. Ma le è mancato il coraggio di sporgere formale denuncia.

Il 54enne è stato fermato e portato in caserma perché considerato il principale indiziato per la morte della donna. L'accusa nei suoi confronti è quella di omicidio volontario. Dopo l'interrogatorio, il soggetto è finito dietro le sbarre del carcere di Pesaro, a disposizione dell'autorità giudiziaria.