Morta Maria Mattarella, nipote del capo dello Stato: aveva 62 anni

È morta a 62 anni Maria Mattarella, segretario generale della Regione Sicilia nonché nipote del presidente della Repubblica. Alla donna era stato diagnosticato tempo fa un male incurabile, che oggi - lunedì 9 settembre - non le ha lasciato scampo. Si è spenta nella sua casa di Palermo circondata dall’affetto della famiglia. Lascia due figli, Giovanni e Piersanti; mentre il marito, il professore di Filosofia del Diritto Alessandro Argiroffi, lo aveva perso prematuramente nel 2015.

Avvocato, prima capo dell’ufficio legale della Regione e poi segretario generale, Maria era la secondogenita di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, morto in un attentato di mafia sotto casa il 6 gennaio 1980. Quando il padre è stato colpito, Maria Mattarella si trovava in auto con lui e col resto della sua famiglia. All’epoca aveva 18 anni. La donna era da sempre molto legata allo zio, l’attuale capo dello Stato, che da ieri è a Palermo. Oggi gli amici la ricordano per il carattere determinato e dolce e per la sua profonda serenità, nonostante le dure sfide che la vita le ha messo davanti.

A esprimere cordoglio, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, che sui social ha scritto: "Ho appreso la triste notizia della scomparsa di Maria Mattarella, avvocato e segretario generale della Regione siciliana, figlia dell'ex Presidente della Regione Piersanti Mattarella, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. In questo momento di dolore desidero rivolgere alla sua famiglia le più sentite condoglianze, mie personali e del Senato della Repubblica".