Torino, dottoressa aggredita con un coltello in pronto soccorso: arrestato 28enne nigeriano

È stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio un uomo sospettato di avere aggredito e ferito, durante un tentativo di rapina, una dottoressa che stava per prendere servizio in un ospedale a Torino. Si tratta di un nigeriano di 28 anni. L'aggressione si era verificata intorno alle 7:45 del 9 settembre nei pressi del pronto soccorso del San Giovanni Bosco. La donna, affrontata con un coltello, aveva riportato una ferita a una mano e diverse escoriazioni.

Verso le 7:40 uno sconosciuto aveva avvicinato la dottoressa e, senza dire una parola, aveva estratto il coltello da un borsello e aveva cominciato a vibrare fendenti all'altezza dell'addome. La donna si era protetta con la propria borsetta ma era caduta in terra. L'aggressore aveva continuato a tentare di colpirla. La dottoressa, scalciando, è riuscita a farlo desistere; poi si era data alla fuga fra le auto in sosta e, quando è entrata nella struttura ospedaliera, l'uomo ha rinunciato all'inseguimento.

Le ricerche, coordinate dal commissariato di polizia Barriera di Milano, sono scattate immediatamente. Il sospettato è stato rintracciato poco dopo le 14:30 in via Palestrina, nella stessa zona della città, da una pattuglia della polizia di Stato impegnata nei servizi interforze di controllo del territorio con l'Esercito. È stato bloccato dopo avere opposto resistenza, ferendo anche un agente a una mano con un'unghiata.