Ultima generazione, "politicizzare le alluvioni": mail-choc sull'emergenza in Emilia Romagna

21 settembre 2024 a

a

a

Emergenza alluvioni in Emilia Romagna? Gli attivisti di Ultima generazione si rivolgono ai propri sostenitori non per chiedere aiuto per i cittadini colpiti dall'emergenza ma per il loro movimento. L'obiettivo è finanziare i loro blitz, le azioni dimostrative che comunque hanno un costo. "Se non facciamo nulla, questo sarà il futuro di un numero sempre maggiore di italiani - si legge in una mail inviata da Ultima Generazione ai propri simpatizzanti come riporta il Giornale -. È il momento di farci sentire".

Poi l'attacco al governo: "Con il tuo sostegno, possiamo continuare a politicizzare le alluvioni, a fare in modo che non siano vissute come tragedie naturali ma come le conseguenze dell'inazione del governo e di chi continua a fare profitti con i fossili". All'origine delle loro azioni, quindi, non ci sarebbe la reale intenzione di combattere il dissesto idrogeologico o di trovare delle soluzioni a queste emergenze, ma solo una matrice ideologica ben precisa.

"Dona ora e aiuta a costruire un movimento che possa davvero cambiare il corso degli eventi", si legge ancora nella mail circolata nelle scorse ore. A corredo un link che porta a tutti i dati necessari per inviare loro del denaro. "Per continuare a pianificare sul medio lungo termine abbiamo bisogno di maggior stabilità e resilienza davanti ai costi della repressione - proseguono gli attivisti -. Possiamo raggiungerla grazie a donazioni mensili".