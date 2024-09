Filippo Turetta, mai un attimo di cedimento: l'agghiacciante video dell'interrogatorio

21 settembre 2024 a

"Le ho dato una decina, 12, 13 non so... comunque diversi colpi col coltello, mi sembra che volevo colpire sopra il collo, le spalle, la faccia": un racconto raccapricciante quello che Filippo Turetta ha fatto agli inquirenti durante le circa 7 ore di dichiarazioni rese il primo dicembre 2023 a proposito dell'omicidio di Giulia Cecchettin, l'ex fidanzata di 22 anni uccisa nella notte tra l'11 e il 12 novembre in un parcheggio della zona industriale di Fossò. Quarto Grado, la trasmissione di Rete 4, ha mostrato in esclusiva il video in cui Turetta confessa tutto.

"Non avrei mai pensato di farle questo. Ho spento il suo cellulare, non riuscivo a trovarlo: ho provato a scuoterla…a urlarle, ma non rispondeva", ha proseguito il ragazzo, che nel filmato sembra non avere mai un momento di cedimento. Partendo dall'inizio, con lo sguardo fisso a terra, ha raccontato: "Stavamo tornando a casa sua, ci siamo fermati in un parcheggio. Volevo darle un peluche in regalo ma lei si è rifiutata di prenderlo. Mi ha detto che dovevo smetterla di dedicarmi così tanto a lei". E ancora: "Ero molto arrabbiato, ho preso il coltello che avevo sulla tasca posteriore del sedile e sono uscito di corsa. Lei ha iniziato a correre, l'ho afferrata per un braccio. L'ho minacciata, poi le ho dato una coltellata sul braccio".

Parlando del viaggio in macchina da Vigonovo a Fossò, quando Cecchettin era stata caricata in auto ferita, Turetta su Giulia ha detto: "Si è un po’ alzata e si è messa seduta. Urlava e io ho rallentato, quasi a fermarmi in mezzo alla strada. Poi ha iniziato a dirmi che ero pazzo e di lasciarla andare. Si stava toccando la testa… ho provato a metterle un pezzo di scotch in bocca". A quel punto è uscita di nuovo dalla macchina e ha iniziato a scappare. "Sono sceso di corsa per fermarla - ha continuato il 22enne - aveva iniziato a urlare e chiedere aiuto". Il processo comincerà il 23 settembre in Corte d'Assise a Venezia, ma Turetta non sarà presente, come ha già annunciato la sua difesa.