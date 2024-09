Chiavari, 20enne ammazza la nonna a forbiciate: "Lei è morte, ma io sto bene"

21 settembre 2024 a

a

a

"La nonna è morta ma io sto bene". Inizia così la folle telefonata di un ragazzo di 20 anni al numero unico delle emergenze. Simone Monteverdi ha chiamato i carabinieri dopo aver ucciso la nonna, Andreina Canepa colpendola probabilmente al collo con un paio di forbici.

Il fatto è accaduto a Chiavari questa mattina. I due vivevano inseme in corso Lavagna, a Tiggullio. Sul posto sono giunti il 118 e i carabinieri che hanno portato il ragazzo in caserma. Il 20enne è stato ritrovato sporco di sangue mentre la donna di 82 anni è stata trovata a terra senza vita. Il giovane reo confesso ha poi spiegato agli inquirenti i futili motivi per cui avrebbe compiuto tale orrore.

"Subito dopo il parto". Bimbo seppellito a Parma: dove è andata la madre dopo averlo ucciso

"Prima abbiamo litigato - il suo primo racconto agli inquirenti - poi l'ho colpita con una forbice che ho buttato dalla finestra", ha raccontato il ragazzo interrogato in caserma. Sul posto, per un sopralluogo, sta andando il pubblico ministero Francesca Rombolà che svolgerà le indagini insieme al medico legale Sara Lo Pinto. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Reparto Operativo di Genova e della Compagnia di Chiavari. In corso anche accertamenti e sopralluogo nell'appartamento della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo.