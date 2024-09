Maltempo, dramma in Toscana: nonna e nipote di 5 mesi dispersi

24 settembre 2024 a

Una nonna e il nipote di 5 mesi risultano dispersi nella piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, vicino a Pisa: questa una delle drammatiche conseguenze del maltempo che questa notte ha messo in ginocchio diverse zone d'Italia, tra cui la Toscana. Le forti piogge hanno colpito soprattutto il Pisano e il Livornese. Intanto, proseguono le ricerche dei due dispersi, come fanno sapere i Vigili del fuoco. Grazie all'intervento di sommozzatori e cinofili, sono stati tratti in salvo, invece, gli altri membri della famiglia: padre, madre e nonno, tutti turisti tedeschi che si trovavano sul tetto della loro casa vacanze. "Dal racconto dei volontari il bimbo è scivolato dalle braccia della nonna - ha raccontato il sindaco di Castelnuovo Val di Cecina Francesco Auriemma -. La donna è stata poi travolta dall'acqua nel tentativo di tenere il piccolo".

Gravi danni sono stati registrati a Castagneto, vicino a Livorno, colpita da piogge intense nella notte. "221 millimetri di poggia (76 in 30 minuti), danni ingenti ma per fortuna nessuna vittima - ha dichiarato sui social Sandra Scarpellini, sindaca di Castagneto Carducci -. Mai registrato qualcosa di simile nel nostro territorio. Grazie a tutti coloro che hanno prestato opera di soccorso".

Colpito pure il Veneto, dove l'esondazione di alcuni fiumi nel Padovano ha reso necessaria l'evacuazione di 11 persone. Nella Regione si contano finora ben 450 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, danni d'acqua e alberi caduti. Le maggiori criticità si sono registrate a Padova, Vicenza e Treviso. Nel padovano, in particolare, sono esondati i fiumi Tergola e Piovego a Villa del Conte e il Valdura a Loreggia: una situazione critica che ha costretto ben 11 persone a lasciare le loro case.