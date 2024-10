Carmela Girasole morta a 45 anni per un aneurisma? Sospetti-choc: chi è indagato

01 ottobre 2024 a

Sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati il marito di Carmela Girasole, la maestra di 45 anni morta nei giorni scorsi a Brescia per un aneurisma. Ad accompagnarla in ospedale proprio il compagno. Ora il fascicolo, aperto con l'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale, è stato affidato al pm Francesco Carlo Milanesi che ha disposto l'autopsia sul corpo dell'insegnante. L'obiettivo è capire se dietro quell'aneurisma ci sia stata una caduta accidentale oppure un evento traumatico causato da qualcun altro. L'iscrizione del compagno 46enne della donna, comunque, sarebbe solo un “atto dovuto” che consente all'uomo di partecipare agli accertamenti sulla morte della moglie.

Stando a quanto ricostruito, la donna sarebbe arrivata al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Brescia lo scorso 23 settembre in condizioni disperate. Ad accompagnarla in ambulanza il marito, un 46enne di nazionalità tunisina. I due vivevano insieme in un appartamento in città. Nonostante l'intervento chirurgico d'urgenza, però, Carmela non ce l'ha fatta ed è morta poco dopo. Anche se la causa della morte sembrerebbe essere un aneurisma, medici e forze dell'ordine vorrebbero capire l'origine di quella condizione. Ad aumentare i sospetti anche il fatto che sul corpo della 45enne sarebbero stati trovati vari lividi sparsi. Di qui la decisione dei sanitari di avvertire le forze dell'ordine, le quali hanno poi dato il via alle indagini.

Carmela Girasole muore a 45 anni per un aneurisma? Portata in ospedale dal compagno, cosa non torna

Pare, inoltre, che la donna si fosse presentata già altre volte in pronto soccorso lamentando forti mal di testa. In un caso avrebbe detto di essere caduta, senza però mai segnalare situazioni di pericolo. Più volte, secondo quanto riportato da Fanpage, la maestra, originaria di Matera, sarebbe andata all'ospedale chiedendo l'anonimato, dunque senza concedere l'autorizzazione a rivelare il ricovero e le condizioni di salute. Ora si attende l'esito dell'autopsia.