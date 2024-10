Bayesian, "solo il miliardario Lynch morto per annegamento". La conferma: "Portellone chiuso"

05 ottobre 2024 a

Sul Bayesian solo uno dei passeggeri è morto per annegamento: è il proprietario, il miliardario britannico Mike Lynch. Per tutte le altre vittime del naufragio del maxi yacht inabissatosi nel giro di pochi minuti lo scorso 19 agosto nelle acque davanti a Palermo, gli inquirenti inglesi che stanno indagando insieme a quelli italiani non possono escludere al momento la fine più atroce: una morte per soffocamento. Sarebbero in pratica morti per mancanza di ossigeno nelle bolle d'aria createsi nello scafo durante l'affondamento.

La conferma è arrivata nelle scorse ore nell'udienza di apertura della inchiesta parallela a quella della Procura di Termini Imerese avviata nel Regno Unito di fronte alla Suffolk Coroner's Court di Ipswich.l coroner Nigel Parsley ha chiarito infatti di avere solo la certezza della morte di Lynch, per il momento, sulla base dei primi risultati dell'autopsia condotta in Italia sul miliardario al centro di un vero e proprio giallo. Insieme a lui, tra gli ospiti del veliero morti, la figlia Hannah, 18 anni, l'amico 70enne Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International e la moglie di questi Judy.

Ancora molti lati oscuri, infatti, nella dinamica della sciagura. "Quella notte il portellone del Bayesian era chiuso", conferma all'agenzia Ansa Karsten Börner, il capitano della Sir Robert Baden Powell, la barca che si trovava nelle vicinanze del veliero a Porticello. In un documentario della Itv, era apparsa la foto del Bayesian con il portellone chiuso (circostanza che smentirebbe l'ipotesi dell'acqua imbarcata, fatale) ma il costruttore aveva detto che quello scatto non si riferiva alla notte del disastro.

"Nel corso della tempesta - ha aggiunto Börner - ho visto un fulmine in direzione della barca, seguito da una sorta di grande triangolo nero che non saprei spiegare. Qualche istante dopo la barca è sparita. la barca non c'era più come confermato anche dal radar di bordo".