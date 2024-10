Napoli, Pulcinella o fallo enorme? Bufera sul sindaco: quanto è costata l'opera

09 ottobre 2024 a

"Una statua del ca***": questa la frase più gettonata di fronte alla colossale installazione - un omaggio a Pulcinella - situata al centro di piazza Municipio, a Napoli. Si tratta dell'ultima opera dell'artista di origini napoletane Gaetano Pesce (scomparso lo scorso 3 aprile), titolo: "Tu si 'na cosa grande". Peccato che l'opera richiami in modo evidente, per la sua forma, un enorme fallo (e, curiosamente, anche il titolo dato all'opera stessa finisce col dare la stessa sensazione).

E insomma, la monumentale statua sta sollevando dibattito e polemiche. "Penso che l'arte contemporanea e le installazioni contemporanee debbano fare discutere - si è subito difeso il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi -. Quindi il fatto che si discuta significa che l'opera ha raggiunto il suo obiettivo. Gaetano Pesce è stato uno dei grandi artisti mondiali, e di origine napoletana, purtroppo scomparso e questa è l'ultima opera che ha disegnato, un'opera ha lasciato un segno, che fa discutere la città e questo per noi è un fatto positivo".

Poi, però, c'è chi passa all'attacco. “Manfredi chieda scusa alla città di Napoli per un obbrobrio che snatura piazza Municipio”, sparano ad alzo zero in una nota congiunta il presidente del coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Marco Nonno, il vice Luigi Rispoli e il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi. "Dopo l’installazione della copia della Venere degli Stracci di Pistoletto costata ai napoletani oltre 290 mila euro adesso il Pulcinella stilizzato di Gaetano Pesce con un impegno di spesa del comune di 157.763,04 euro - hanno sottolineato -, restiamo increduli e ci chiediamo come l’amministrazione comunale abbia potuto ‘sposare’ un progetto a dir poco discutibile, che certo non fa onore alla integrità e al prestigio - hanno concluso - di una delle piazze più famose al mondo".