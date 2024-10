Maltempo, alluvione a Bologna. Un morto a Pianoro. Colpita tutta l'Emilia Romagna

20 ottobre 2024 a

a

a

L'Italia intera, da Nord a Sud, è stata sommersa dall'ondata di maltempo che ha colpito duramente anche la Sicilia, già provata da mesi di siccità. Ma è la situazione in Emilia Romagna è particolarmente grave: a Bagnacavallo, nel ravennate, è stata ordinata l'evacuazione completa delle aree già duramente colpite dalle precedenti perturbazioni. A Cesenatico, in poche ore, sono caduti ben 70 millimetri di pioggia, causando problemi alla rete fognaria e ai sottopassi, e portando alla sospensione della circolazione ferroviaria. Nel frattempo, si registra anche una vittima.

Sull'isola di Stromboli, un fiume di acqua e fango ha travolto le stradine, intrappolando i residenti nelle loro abitazioni. In questo caso, è stato necessario l'intervento della Protezione Civile per gestire l'emergenza.

Anche il Veneto ha registrato forti piogge, tanto che la Lega calcio dilettanti ha deciso di sospendere tutte le partite previste per il weekend.

Una frana in località Casino, frazione di Ellera ad Albisola Superiore (Savona), ha isolato cinque case. Nelle Marche, le piogge incessanti hanno creato numerosi disagi, soprattutto lungo la costa tra Senigallia e Ancona, dove si sono verificati diversi allagamenti. In una delle zone colpite, una famiglia è stata costretta a evacuare la propria abitazione, grazie all'intervento di un mezzo anfibio dei vigili del fuoco.

Un morto a Pianoro

A Pianoro due fratelli a bordo di un'auto sono stati travolti da un'ondata di piena a Pianoro, in via Caurinzano. Uno dei due giovani è riuscito a mettersi in salvo ma non ha potuto soccorrere il fratello ventenne. Successivamente è stato recuperato il corpo senza vita del ragazzo.

Bologna

La città è in ginocchio, coilpita da 80 millimetri di pioggia in sole quattro ore che, dopo giorni di maltempo, hanno determinato l'allagamento di gran parte della città e del territorio circostante. Completamente bloccata la viabilità, diversi i blackout elettici. Il sindaco, Matteo Lepore, via social ha chiesto a tutti di non uscire di casa in tutta la città, di non usare l'auto e di salire ai piani alti se si vive in prossimità dei torrenti. Uno dopo l’altro hanno esondato il Ravone, il Savena, il Navile, lo Zena, mandando sott’acqua buona parte della città.

Modena, Ravenna, Reggio e Piacenza

In provincia di Modena è stato chiuso stanotte un tratto di strada provinciale 16, tra Formigine e Ponte Fossa per allagamento della sede viaria. Chiusa anche la strada provinciale 37 a Savignano sul Panaro dall'incrocio con la strada provinciale 569. Si registrano disagi sulla strada provinciale 16, nella zona della jet da Inalca a Castelvetro. Ma allagamenti si registrano anche a Ravenna, Reggio Emilia e Piacenza. A Bologna resta la situazione più critica.

A1 invasa dall'acqua

In A1 è stato chiuso il casello di Fiorenzuola d’Arda a causa di un parziale allargamento della sede stradale proprio in prossimità dello svincolo. Sul posto, all’altezza dell’Autogrill “Arda Ovest”, tra Piacenza e Parma, in direzione Bologna, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale tecnico per deviare il traffico in attesa dell’intervento di una ditta di autospurghi per rimuovere l'acqua che rende impossibile fruire della carreggiata.

Reggio Emilia: tracima il Crostolo

L'emergenza maltempo, nelle prime ore del giorno, è arrivata ad investire anche la provincia di Reggio Emilia: il torrente Crostolo, affluente del Po, è tracimato nel comune di Cadelbosco di Sopra dove il sindaco Marino Zani ha firmato un'ordinanza di evacuazione per i cittadini di diverse zone rimarcando il "pericolo imminente".

Modena: chiudono i ponti

A Modena ponti chiusi a causa dell'ondata di maltempo. Nel dettaglio sono stati chiusi Ponte Alto e Ponte dell'Uccellino, quello sul Tiepido in via Curtatona. La Provincia di Modena fa sapere anche che nel corso della notte scorsa sono stati chiusi i ponti sul Navicello Vecchio, sul fiume Panaro, a causa del superamento della soglia di sicurezza. Sempre in ambito provinciale per precauzione è stata chiusa la Pedemontana dalla rotatoria di Settecani fino allo svincolo di Vignola e l'innesco con la strada provinciale 467 e Formigine nel tratto tra via Belvedere e la rotatoria di Sant'Eusebio.

Stop ai treni

Sulla linea Bologna -Pistoia la circolazione è ancora sospesa dalle ore 5,30 di stamane tra Casalecchio Garibaldi e Sasso Marconi per l'allagamento della

sede ferroviaria. I treni regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Lo si apprende dal sito di Trenitalia. Circolazione regolare invece sulla rete ad Alta velocità