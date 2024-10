Strage sulla provinciale di Nuoro: morti 4 ragazzi. Genitori avvisati mentre erano in crociera

31 ottobre 2024 a

Quattro giovani tra i 17 e i 20 anni sono morti nella notte nel Nuorese in un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzanotte sulla strada provinciale 69, all’uscita di Fonni. L’auto si cui viaggiavano, una Fiat Punto, è uscita fuori strada per cause da accertare, si è ribaltata ed è precipitata in una scarpata. I quattro ragazzi sono stati sbalzati all’esterno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nuoro, che hanno lavorato tutta la notte, i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, e il 118. I quattro amici - Lorenzo Figus, 17 anni, Michele Coinu e Michele Soddu, entrambi ventenni, e Marco Innocenti, 18 anni - tutti di Fonni, erano usciti insieme.

Quando i genitori non li hanno visti rincasare in serata, si sono presentati in caserma per segnalarne la scomparsa. I quattro ragazzi erano stati visti l’ultima volta in un terreno di proprietà della famiglia di uno di loro. I carabinieri hanno attivato le ricerche che si sono concluse attorno alle 23.50, quando la Fiat Punto è stata trovata distrutta nel burrone vicino al paese. Non è ancora chiaro chi dei quattro fosse alla guida dell’auto.

Nell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi. I quattro ragazzi lavoravano tutti insieme in un salumificio di Fonni. Ieri hanno finito il turno di lavoro alle 14.30 e, dopo aver smontato, erano usciti tutti e quattro come spesso facevano. Secondo le testimonianze raccolte finora, i quattro sono stati visti girare in paese fino alle 17 circa, poi nessuno li ha più incrociati, tanto che amici e familiari avevano iniziato a preoccuparsi e a cercarli. I genitori di uno di loro non sono in paese, partiti qualche giorno fa per una crociera stanno tentando di tornare.