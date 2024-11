Roma, due controllori aggredite sul bus: interviene la polizia, arrestati due stranieri

12 novembre 2024 a

Alla richiesta di mostrare il biglietto dell’autobus hanno aggredito i due controllori e tentato la fuga a piedi. È successo ieri sera su un bus della linea 75. Protagonisti due pachistani di 24 e 21 anni: quando due controllori donne sono salite sul mezzo e hanno chiesto di vedere il biglietto le hanno aggredite e sono scesi dal bus scappando a piedi. L’autista aveva però già allertato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Scalo Termini che hanno bloccato e arrestato i due.

Le accuse per gli aggressori sono di interruzione di pubblico servizio e resistenza a incaricato di pubblico servizio. Entrambi compariranno oggi all’udienza per direttissima a piazzale Clodio. Si tratta dell'ennesima aggressione contro controllori in queste ultime ore. Qualche giorno fa è toccato a Torino dover fare i conti con la violenza inaudita di chi viaggia senza biglietto. Un controllore prima è stato preso a calci, pugni e spintonato.

Poi uno straniero gli ha spruzzato in faccia lo spray al peperoncino. Insomma, è allarme sicurezza in diverse città italiane. Soprattutto in quelle governate dal centrosinistra. La polemica, anche su questo fronte, si fa sempre più acceso. E diversi esponenti progressisti su questo punto, quello della sicurezza, rimangono in silenzio quando il fatto di cronaca si consuma in un feudo rosso...