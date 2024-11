Meteo, ondata di gelo: massa d'aria artica incombe sull'Italia, quando arriva

14 novembre 2024 a

Un'ondata di gelo è in arrivo in Italia già dalla giornata di oggi, giovedì 14 novembre. Si tratta di una nuova massa d'aria artica continentale che porta con sé rovesci, temporali e nevicate in Appennino nelle regioni centro-meridionali fino a venerdì 15. Al Nord, in particolare, è previsto sole sulle Alpi, mentre addensamenti sparsi si registrano in Emilia Romagna, con sporadiche nevicate sull'Appennino.

Al Centro, invece, c'è maggiore instabilità sull'Adriatico con possibilità di rovesci, temporali e neve in Appennino oltre 1000/1300m. Qualche nuvola anche sulla fascia tirrenica con qualche fugace fenomeno sul Lazio. Anche al Sud, poi, c'è una certa instabilità su Adriatico e Appennino, con piogge e rovesci, pure temporaleschi. Neve in arrivo dalla sera sull'Appennino Molisano e Campano. In serata, inoltre, sono attesi temporali anche sulla Calabria e sulla Sicilia tirrenica. Giù le temperature, con venti moderati o forti in arrivo dal Nord.

Da venerdì 15 novembre, poi, le temperature minime scenderanno in modo marcato anche nel Centro Italia, con brinate attese a Roma e Firenze. Mentre al Nord, la Pianura Padana sarà interessata dalle prime gelate diffuse della stagione. Nel fine settimana, è previsto un tempo generalmente soleggiato su quasi tutto il Paese, ad eccezione del Nord-Ovest, dove domenica si assisterà a un rapido aumento della nuvolosità, specialmente in Liguria, con possibilità di pioggia.